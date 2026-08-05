Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση έκανε ο Παύλος Παντελίδης μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Καλλιθέα, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας μέσα από τα social media.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση μετά το συντριπτικό κάταγμα περώνης, τη ρήξη της κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης και τη ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου, ξεκίνησε ήδη τη δύσκολη διαδικασία της αποκατάστασης του τραυματισμού του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου των «πρασίνων», η απουσία του από την αγωνιστική δράση αναμένεται να διαρκέσει έξι με επτά μήνες.

Λίγες ημέρες μετά την επέμβαση και αφού έχει ηρεμήσει από το αρχικό σοκ, ο νεαρός ποδοσφαιριστής θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξη που δέχθηκε, δημοσιεύοντας ένα λιτό αλλά συγκινητικό μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

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