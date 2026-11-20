Ας ξεκαθαρίσουμε το αυτονόητο πριν χαθούμε στον θόρυβο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα απολογηθεί για τις βωμολοχίες και τη στάση του απέναντι στο Σώμα, κι όποιος αναμένει να τον δει με το καπέλο στο χέρι, μάλλον περιμένει ακόμα το τρένο στο Μενίδι. Αν τιμωρηθεί, θα είναι το πολύ ένα πρόστιμο, που για έναν άνθρωπο του μεγέθους του, είναι τα ρέστα του από τον καφέ. Αν το θέμα ήταν αυτό, θα το κλείναμε με μια απόδειξη και μια «συγγνώμη».

Το θέμα είναι άλλο, ρε, πιο βαρύ. Με παραγγελία του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδη Κορέα, ξεκίνησε προκαταρκτική για όσα είπε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού στα βίντεό του μετά τον έλεγχο στο αυτοκίνητο της κόρης του στο Κολωνάκι. Η αστυνομία λέει ότι έγινε τυπικός έλεγχος με επαγγελματισμό και ότι τα όργανα δέχθηκαν ύβρεις και απειλές.

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