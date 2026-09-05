Το Κύπελλο Ελλάδας μπήκε σε τροχιά χάους. Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε προσφυγή στο CAS και η Πέμπτη (10/9), έχει γίνει ξαφνικά η πιο επικίνδυνη ημερομηνία της σεζόν για τη διοργάνωση.

Πάμε στην αρχή. Στον προκριματικό γύρο, ο Λεβαδειακός υποδέχτηκε τον Αστέρα Τρίπολης στις 18 Αυγούστου και νίκησε στο γήπεδο με 2-0, πανηγυρίζοντας πρόκριση για τη League Phase. Ο Αστέρας δεν το χώνεψε. Δύο μέρες μετά, κατέθεσε ένσταση για αντικανονική συμμετοχή του Μόουζες Ντέιβις Κόμπναν.

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