Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες ετοιμάζονται να παντρευτούν το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Μαδέρα, το νησί στο οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε ο διάσημος ποδοσφαιριστής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 41χρονος άσος και η 32χρονη σύντροφός του αναμένεται να ανταλλάξουν όρκους στον Καθεδρικό Ναό του Φουνσάλ, προτού μεταβούν μαζί με τους καλεσμένους τους στο πεντάστερο ξενοδοχείο Savoy Palace για τη γαμήλια δεξίωση. Μέχρι στιγμής, πάντως, το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες.

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