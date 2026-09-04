Η κρίση στην Ισπανική Θέουτα, δεν σταματάει στα σύνορα… Σε μια πόλη που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς μεταναστευτικής κρίσης, οι επιπτώσεις έχουν πλέον περάσει και τις γραμμές του γηπέδου.

Η ένταση που ξέσπασε στα τέλη Ιουλίου, με την είσοδο 70.000 Μαροκινών στην χώρα και συνεχίζεται ως σήμερα δεν έχει επηρεάσει μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων, αλλά έχει ανατρέψει ακόμη και τον μεταγραφικό σχεδιασμό της τοπικής ομάδας, με ποδοσφαιριστές να… κάνουν πίσω σε συμφωνίες που έμοιαζαν σχεδόν κλεισμένες.

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