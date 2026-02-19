Στο πένθος έχει βυθιστεί η Δαύλεια αλλά και όλη η Βοιωτία για τον χαμό του 19χρονου Νικόλαου Κατσαμπέκη που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο.

Ο άτυχος νεαρός ήταν ποδοσφαιριστής στον Πανδαυλειακό, με όλους όσους τον γνώριζαν να κάνουν λόγο για ένα καλό και έξυπνο παιδί.

Συγγενείς, φίλοι και συναθλητές του είπαν την Πέμπτη το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Νικόλα.

Σε ένδειξη πένθους ακυρώθηκαν όλες οι αποκριάτικες εκδηλώσεις, της Κοινότητας Δαύλειας.

Για τον χαμό του Νικόλα εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση ο Α.Π.Ο Πανδαυλειακός, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Σύσσωμη η οικογένεια του Α.Π.Ο ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ εκφράζει την απέραντη θλίψη της για τον χαμό του Νικόλα.

Ο Νικόλας υπήρξε ενεργό μέλος της ομάδας μας από πολύ μικρή ηλικία και ξεχώριζε για το ήθος και την καλοσύνη του!

Μπροστά στον αδόκητο θάνατο του Νικόλα στεκόμαστε σιωπηλοί και συμπαραστεκόμαστε στην οικογένεια του που βιώνει μια τέτοια απώλεια.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΝΙΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΙ ΤΟ ΦΩΣ!».