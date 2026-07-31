Φτωχότερο είναι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς ο Φράνκο Μπαρέζι, ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών και η ζωντανή σημαία της Μίλαν, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών.

Ο εμβληματικός «Capitano» των «Ροσονέρι», που υπηρέτησε πιστά μία και μοναδική φανέλα για 20 ολόκληρα χρόνια, έχτην μάχη με τον καρκίνο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του ιταλικού αθλητισμού και τα εκατομμύρια των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.

Με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Μίλαν στις 31 Ιουλίου 2026, επιβεβαίωσε με βαθιά θλίψη την απώλεια του θρυλικού της αρχηγού, Φράνκο Μπαρέζι.

Η επίσημη ανακοίνωση της Μίλαν

AC Milan

«Ο Ροσονέρο του Αιώνα πέρασε στην αιώνια δόξα.

Η ανακοίνωση της απώλειας κάποιου που ενσάρκωνε την καρδιά και την ψυχή της Μίλαν είναι αδιανόητα δύσκολη. Όμως όλοι στον Σύλλογο και όλοι οι Μιλανίστες οφείλουμε να σταθούμε αντάξιοι της μνήμης του Φράνκο Μπαρέζι. Πρέπει να είμαστε δυνατοί και να συγκεντρώσουμε κάθε ικμάδα ενέργειας, ακόμα και σε αυτές τις πιο σκοτεινές στιγμές.

Χάσαμε τον Φράνκο λίγους μόλις μήνες μετά την τελευταία του δημόσια εμφάνιση στο κατάμεστο Σαν Σίρο, στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Στη μνήμη του Φράνκο στεκόμαστε ενωμένοι, γνωρίζοντας ότι θα μας καθοδηγεί πάντα. Γιατί ο Μπαρέζι είναι παντοτινός».

Επιπλέον σε ανάρτησή της η ομάδα αναφέρει : «Το παράδειγμα και η ακεραιότητά του θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στο DNA του συλλόγου, όπως είναι η εμβληματική του φανέλα με το νούμερο 6. Τα συλλυπητήρια που εκφράζει η Μίλαν στην οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι σε μια τόσο δύσκολη στιγμή μοιράζονται όλοι οι Ροσονέρο, που αισθάνονται αυτή την απώλεια σαν δική τους».

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Η μυθική καριέρα του Φράνκο Μπαρέζι

Γεννημένος στις 8 Μαΐου 1960 στο Τραβαλιάτο, ο Μπαρέζι ξεκίνησε την πορεία του στη Μίλαν το 1977, αφού πρώτα είχε απορριφθεί από την ακαδημία της Ίντερ. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια μυθική καριέρα 20 ετών (1977–1997), κατά την οποία αγωνίστηκε αποκλειστικά με τη φανέλα της Μίλαν.

Ακόμη και όταν ο σύλλογος βρέθηκε στη Serie B τις αρχές της δεκαετίας του ’80, ο νεαρός τότε Μπαρέζι δεν εγκατέλειψε το καράβι, αναλαμβάνοντας την αρχηγία και οδηγώντας την ομάδα ξανά στα σαλόνια.

Με την είσοδο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι και την έλευση της ολλανδικής τριπλέτας (Φαν Μπάστεν, Γκούλιτ, Ράικαρντ), ο Μπαρέζι έγινε ο ηγέτης μιας από τις ισχυρότερες ομάδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ως λίμπερο παγκόσμιας κλάσης, καθοδηγούσε την ανίκητη αμυντική γραμμή των «Ροσονέρι», επαναπροσδιορίζοντας τη θέση του αμυντικού με την τεχνική του κατάρτιση και την ορατότητά του στο γήπεδο.

Μια συλλογή από χρυσά τρόπαια

Στις 719 επίσημες εμφανίσεις του με τη Μίλαν, ο Φράνκο Μπαρέζι κατέκτησε σχεδόν τα πάντα:

6 Πρωταθλήματα Ιταλίας (Serie A)

(Serie A) 3 Κύπελλα Πρωταθλητριών / Champions League (1989, 1990, 1994)

(1989, 1990, 1994) 2 Διηπειρωτικά Κύπελλα

3 Ευρωπαϊκά Super Cup

4 Super Cup Ιταλίας

Μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση το 1997, η Μίλαν προχώρησε σε μια ιστορική κίνηση: απέσυρε για πρώτη φορά φανέλα στην ιστορία της, το θρυλικό νούμερο 6, ώστε να μην το φορέσει ποτέ ξανά κανείς άλλος ποδοσφαιριστής.

Η διεθνής καταξίωση με την Εθνική Ιταλίας

Με την «Squadra Azzurra» αγωνίστηκε 81 φορές, αποτελώντας έναν από τους μόλις έξι ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος που έχουν κατακτήσει και τις τρεις πρώτες θέσεις σε Παγκόσμια Κύπελλα:

1η θέση (Πρωταθλητής Κόσμου): Μουντιάλ 1982

Μουντιάλ 1982 3η θέση: Μουντιάλ 1990 (Ιταλία)

Μουντιάλ 1990 (Ιταλία) 2η θέση: Μουντιάλ 1994 (ΗΠΑ), όπου επέστρεψε θαυματουργά στον τελικό μετά από εγχείρηση μηνίσκου.

Ο Φράνκο Μπαρέζι αφήνει πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά αθλητικού ήθους, ηγετικής προσωπικότητας και απόλυτης αφοσίωσης, αποτελώντας σημείο αναφοράς για κάθε επόμενη γενιά ποδοσφαιριστών.