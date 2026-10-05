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Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μαγνησίας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων &  Αθλητισμού με θέμα: «Έλεγχος της νομιμότητας λειτουργίας των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Καταγγελίες για μη τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μαγνησίας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων &  Αθλητισμού με θέμα: «Έλεγχος της νομιμότητας λειτουργίας των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Καταγγελίες για μη τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων».

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