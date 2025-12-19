Πολλές εκπλήξεις από την Πειραιώς και τη Visa περιμένουν όσους βρεθούν στο ΣΕΦ στον αγώνα Ολυμπιακός,LDLC ASVELτην Παρασκευή 19/12.

Ένα δώρο θα περιμένει ΟΛΟΥΣ τους φιλάθλους στη θέση τους.

Επιπλέον, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας την κάρτα σας VISA της Πειραιώς: μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αγορά — απλώς κάποια στιγμή θα σας ζητήσουμε να τη δείξετε!Και αν είστε από τους γρήγορους, σας περιμένει ακόμα μία ξεχωριστή έκπληξη, για να απολαύσετε μία προνομιακή εμπειρία!

Ραντεβού στο ΣΕΦ!