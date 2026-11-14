Την Τετάρτη η Βουλή ψήφισε το γήπεδο. Με 52.000 θέσεις, νέο στέγαστρο, νόμος και ΦΕΚ. Για την υπογειοποίηση της γραμμής Φαλήρου-Πειραιά δεν ψήφισε κανείς τίποτα. Κι αυτό ακριβώς σου έλεγα, τις προάλλες.

Την επομένη χτύπησε το τηλέφωνο του αρχισυντάκτη μου. Από την άλλη άκρη η επικοινωνία του Δημάρχου Πειραιά. Παράπονα. Παρερμήνευσα, λέει, δήλωση του Δημάρχου και η υπογειοποίηση παραμένει προτεραιότητα και ότι δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια για την υλοποίηση του έργου. Ωραία, απάντησε ο αρχισυντάκτης, ανακοινώστε το επίσημα, στείλτε το και θα το πω να το βάλει στο ίδιο σημείο, χωρίς δεύτερη κουβέντα.

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