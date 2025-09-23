Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου έρχεται στην Δίβρη ο 7ος Δίβρις Hard Trail Race 2025, τον οποίο διοργανώνει η Ακρώρεια OCA και ο Ορειβατικός Αθλητικός Σύλλογος Δίβρις, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Πρόκειται για αγώνα ορεινού τρεξίματος, στα πανέμορφα Λάμπεια όρη, ο οποίος περιλαμβάνει τέσσερις διαδρομές, 32 χλμ., 16.8 χλμ., 9.3 χλμ. και 1.4 χλμ (παιδικός) και κάνει εκκίνηση στην κεντρική πλατεία της Δίβρης. Η -καθιερωμένη πλέον- μεγάλη γιορτή ορεινού τρεξίματος δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες, όχι μόνο να δοκιμάσουν τα όρια και τις αντοχές τους αλλά και να έρθουν σε επαφή με την φύση και το μοναδικό κάλλος της περιοχής.

Η μεγάλη απήχηση του αγώνα «ΔΙΒΡΙΣ HARD TRAIL RACE» προάγει το αθλητικό ιδεώδες και συμβάλλει καθοριστικά στην τουριστική προβολή της Δίβρης (Λαμπείας) και της ευρύτερης περιοχής, αποτελώντας ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη διοργάνωση (το 2019) μέτρησε μόλις 90 συμμετοχές αθλητών, ωστόσο αποδείχθηκε καθοριστική καθώς το 2020 οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους 250. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως κάθε χρόνο η διοργάνωση χαίρει αναγνώρισης καθώς στα 6 χρόνια ύπαρξής της, 1.400 περίπου αθλητές και ισάριθμοι συνοδοί έχουν επισκεφθεί τη Λαμπεία απ΄ όλα τα μέρη της Ελλάδος (Κρήτη, Λέρος, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Καρπενήσι, κα).

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η συμβολή της διοργάνωσης στην τουριστική προβολή της περιοχής είναι καθοριστική. Την εβδομάδα του αγώνα, τα καταλύματα σε Δίβρη, Τριπόταμα, Λειβάρτζι, Πανόπουλο, Φολόη και Λάλα καταγράφουν πληρότητες που αγγίζουν το 100%, ενώ τα τοπικά κέντρα εστίασης και οι επιχειρήσεις γνωρίζουν σημαντική τόνωση. Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την αύξηση της επισκεψιμότητας, δίνει νέα προοπτική σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή που φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε προορισμό αθλητικού και οικοτουρισμού.

Πολύ σημαντικό, επίσης, είναι ότι πλέον ο Δίβρις htr αποτελεί ένα απ΄ τα δυνατά σημεία στο ετήσιο αγωνιστικό καλεντάρι τόσο ερασιτεχνών όσο κι επαγγελματιών αθλητών. Αξίζει να σημειωθεί πως τα μεγαλύτερα ονόματα του ορεινού τρεξίματος έχουν λάβει μέρος (Αρκουμάνης Φάνης, Μαυρίκιος Χρήστος, Ελευθερίου Δημήτρης, Σπύρου Ελπίδα, Λαζάρου Αντιγόνη, Βασιλείου Χρήστος, κα.) από τη στιγμή που το αγωνιστικό προφίλ της διαδρομής δίνει πόντους – κριτήρια για τους μεγαλύτερους αγώνες της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

Επιπλέον, η διοργάνωση είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ορεινού τρεξίματος (ITRA), ενώ οι διαδρομές της είναι μέρος του Παγκόσμιου Αγωνιστικού Καλενταριού.

7ος ΔΙΒΡΙΣ hard trail race 2025

ΤΟΠΟΣ:

Λαμπεία Ηλείας (Δίβρη)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

28 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΚΚΙΝΗΣΗ:

α. 32Κ – 08:30

β. 16.8Κ – 08:30

γ. 9.3K – 09:30

δ. 1.2K – 11:30

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

α. 32Κ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών.

β. 16.8Κ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών.

γ. 9.3Κ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών. Παιδιά 16 ετών και άνω με γονική συναίνεση.

δ. 1.4Κ: Παιδιά Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄Δημοτικού – Α΄, Β΄,Γ΄ Γυμνασίου – Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

https://results.chronolog.gr/registrationc1.aspx?h=b02bb2940d6581f544de842d74e1a2cc&l=GR

Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό, στο https://divrishtr.gr/.