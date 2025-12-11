Μετά τον τραυματισμό του Αϊ-Βασίλη στο μπάσκετ, τα Χριστούγεννα μπήκαν σε κίνδυνο, γεγονός που ώθησε τους Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Σορτς και Μήτογλου να αναλάβουν δράση στο εργαστήρι του Άγιου με όχι και τόσο μεγάλη επιτυχία!

Ωστόσο, ο Αϊ- Βασίλης με buzzer beater επέστρεψε στο εργαστήριο, ανατρέποντας τα πάντα και σώζοντας τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Έτσι, το πιο γιορτινό “jump ball” είναι γεγονός. 5 τυχεροί κάτοχοι καρτών Visa Πειραιώς θα βρεθούν μετά από κλήρωση στο 2026 EuroLeague Final Four της Αθήνας!

Κάνοντας τις αγορές σου με τις κάρτες Visa της Πειραιώς μπαίνεις στην κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να ζήσεις από κοντά το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, χάρη στη Visa.

Κάθε αγορά από 04/12/2025 έως 15/01/2026 αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στην κλήρωση.