Πόσο θα κοστίσει τελικά η ψήφος;

Αρχίζει και ξεφεύγει η κατάσταση. Σιγά μην καθόταν ήσυχος ο υποψήφιος. Τα είπαμε, δεν τα είπαμε; Η μία πλευρά πανηγύριζε και η άλλη αγχώθηκε. Δεν της άρεσε που δεν νίκησε. Κάνει τα πάντα για να επικρατήσει στον δεύτερο γύρο.

Με το που έληξε ισόπαλο το ντέρμπι, οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν στην παράταση. Η μία δεν μπόρεσε να χωνέψει το αποτέλεσμα. Η απόφαση πάρθηκε αμέσως. Πρέπει πάση θυσία να κάνει δικό της ένα μέλος των αντιπάλων. Τη δόξα πολλοί μίσησαν. Το χρήμα ουδείς. Μπήκε γρήγορα σε εφαρμογή το σχέδιο.

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