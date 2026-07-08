Στο Μουντιάλ έχουν γίνει μικρότερα ή μεγαλύτερα λάθη απ’ τους διαιτητές. Γενική είναι η εικόνα και η διαπίστωση πάντως, πως αυτά είναι περιορισμένα, καθώς η χρήση της τεχνολογίας έχει παίξει καταλυτικό ρόλο προκειμένου τα παράπονα που ακούγονται τις περισσότερες φορές να μη συνάδουν με την πραγματικότητα.

Ένας αποκλεισμός πάντα ενοχλεί, γιατί σβήνει τα όνειρα για κάτι πολύ σπουδαίο, πολύ μεγάλο, ιστορικό. Ωστόσο ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αιγύπτου, Χοσάμ Χασάν, το παράκανε. Μπορεί να πίστεψε πως θ’ αποκλείσει την Αργεντινή, καθώς η ομάδα του έφθασε να προηγείται 2-0 στο 79΄. Μπορεί να έκανε… νοήματα στον ουρανό και προσευχές, αλλά φαίνεται πως ο Αλλάχ είχε αλλού το νου του.

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