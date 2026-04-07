Η κυριακάτικη αναμέτρηση τής Τσάρλτον με τη Λίβερπουλ

ήταν απολύτως ανισοβαρής σε επίπεδο προγνωστικών,

η φιλοξενούμενη ομάδα ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί

για την πρόκριση στα ημιτελικά τού Κυπέλλου Αγγλίας γυναικών,

όμως -όπως συμβαίνει συχνά στη Ζωή- η Πράξη απείχε από τη Θεωρία.

Από τη μία, η μαχητικότητα τής Τσάρλτον,

από την άλλη, η αστοχία τής Λίβερπουλ και τα δύο γκολ που ακυρώθηκαν για off-side,

ε…, δεν ήθελε και πολύ να κατέθετε τα βροντερά διαπιστευτήριά της η Έκπληξη.

Ο αναμενόμενος «περίπατος» εξελίχθηκε σε θρίλερ,

η εύκολη επικράτηση παραπέμφθηκε στις καλένδες,

η κανονική διάρκεια τού αγώνα δεν ανέδειξε νικήτρια,

η «λευκή ισοπαλία» ήταν το ακλόνητο πειστήριο

ότι η μπάλα τού αγώνα δεν ανήκε στο ζώδιο των Ιχθύων

και δεν έβλεπε με «καλό μάτι» την προοπτική να κατέληγε στα δίχτυα.

Ο αγώνας πήγε στην παράταση…

Κι εκεί τα ίδια, λοιπόν,

η Λίβερπουλ έκανε επιθέσεις κατά ριπάς,

η Τσάρλτον αμυνόταν λυσσαλέως και ενίοτε εξεδήλωνε κάποια φαρμακερή αντεπίθεση,

όμως το «Μοτίβο τής Δυστοκίας» παρέμενε σε πλήρη ισχύ

και όλα έδειχναν ότι το εισιτήριο για την επόμενη φάση

θα σφραγιζόταν στην ψυχοφθόρο διαδικασία των penalties.

Μέχρι που φτάνουμε στο 114΄…

Η Λίβερπουλ κερδίζει κόρνερ,

το «(διπλό) παραλληλόγραμμο» τής Τσάρλτον γεμίζει κόσμο,

η μπάλα απογειώνεται και ταξιδεύει στον αέρα,

κι αμέσως μετά γεννάται το «Blooper τής Χρονιάς».

Ο συνωστισμός με τις συνολικώς 19 παίκτριες στη μεγάλη περιοχή

και με τις 13 εξ αυτών στη μικρή περιοχή,

αποφέρει δύο δοκάρια, κόντρες, απομακρύνσεις, επαναφορές,

οι 12 εναλλαγές κατοχής σε 8 δευτερόλεπτα

είναι φαινόμενο που είθισται να συναντάται στο κινεζικό πινγκ-πονγκ,

μέχρι που η «Στρογγυλή Θεά» αποφασίζει ότι έχει έρθει η ώρα να διαβεί τον «Ρουβίκωνα»

και περνάει τη γραμμή τού τέρματος.

Το 0-1 είναι γεγονός (σκόρερ η Ζάρα Σο),

οι μεν πανηγυρίζουν εν εξάλλω,

οι δε πιάνουν με απόγνωση το κεφάλι τους, γονατίζουν, καταρρέουν,

άπασες/άπαντες γνωρίζουν ότι ήδη έχουν τελειώσει τα πάντα (όπερ και εγένετο).

Ετοιμάστε τα μειδιάματά σας, τα χαμόγελά σας, τα γέλια σας…

Δείτε και απολαύστε το απίθανο στιγμιότυπο,

όπου το Γκολ γίνεται συνώνυμο με την Περιπέτεια

και η «Ομορφιά τού Ποδοσφαίρου» ταυτίζεται με τη Φαρσοκωμωδία!

μ.Γ.