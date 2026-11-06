Η ΑΕΚ έχασε 3-2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια και το χειροκρότημα των 33.000 ήταν δίκαιο. Η ομάδα του Νίκολιτς δεν φοβήθηκε, πίεσε, προηγήθηκε δύο φορές. Η περηφάνια, όμως, δεν ενσωματώνεται στη βαθμολογία. Κι αν υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια από εκείνο το βράδυ, είναι ότι ακόμη και τέσσερα γκολ να πετύχαινε η ΑΕΚ δεν θα ήταν σίγουρο ότι θα έφευγε ζωντανή. Μάλλον θα έτρωγε πέντε γκολ.

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