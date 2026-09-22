Ένα νέο, ισχυρό όνομα ετοιμάζεται να μπει στη μάχη της ελληνικής τηλεόρασης, σύμφωνα με πληροφορίες που φέρνουν στο προσκήνιο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ο ισχυρός άνδρας της ΒΙΑΝΕΞ και ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός φέρεται να ετοιμάζει τη δημιουργία του CNN Greek TV, ενός νέου υβριδικού ενημερωτικού καναλιού που θα μεταφέρει το διεθνές brand στην ελληνική τηλεόραση.

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται η DPG Digital Media, συμφερόντων Γιαννακόπουλου, που λειτουργεί το CNN Greece στο διαδίκτυο από το 2016. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η συνεργασία της DPG με το CNN International ανανεώθηκε τον περασμένο Μάρτιο μέχρι και το 2035, κάτι που έδωσε στην ελληνική εταιρεία σημαντικό προβάδισμα όταν στο παιχνίδι της απόκτησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του brand μπήκε δυναμικά και ο όμιλος Antenna.

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