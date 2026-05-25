Την παρέμβαση του αθλητικού εισαγγελέα προκάλεσε η βίαιη συμπλοκή στις εξέδρες του T-Center, χθες Κυριακή, μεταξύ του εφοπλιστή – εκδότη και αθλητικού παράγοντα Βαγγέλη Μαρινάκη και του άλλοτε εξ απορρήτων του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη. Παρόντες στο γήπεδο την ώρα του τελικού του Final Four βρίσκονταν οι αθλητικοί εισαγγελείς Γραμμένος και Λυμπερόπουλος, καθώς και ένας ακόμη συνάδελφός τους.

Ο αθλητικός δικαστής, Απόστολος Γραμμένος, ζήτησε το βιντεοληπτικό υλικό από τις 120 κάμερες, που «έβλεπαν» τις εξέδρες του γηπέδου και τον αγωνιστικό χώρο, για να μελετήσει τις εικόνες από το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ των δύο ανδρών.

Παρά το ότι οι εισαγγελείς ήταν παρόντες την ώρα που συνέβησαν τα θλιβερά έκτροπα, δηλαδή όταν πιάστηκαν στα χέρια Μαρινάκης και Δημητριάδης, δεν κινήθηκαν αυτεπάγγελτα, αφού πρώτα ήθελαν να μελετήσουν το υλικό από τις κάμερες του γηπέδου.

Το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο αρμόδιος εισαγγελέας, όταν μπροστά στα μάτια του χειροδίκησαν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ο ανιψιός του πρωθυπουργού, ανταλλάσσοντας μπουνιές στις εξέδρες του γηπέδου. Το βέβαιο είναι ότι ο νέος αθλητικός νόμος προβλέπει αυστηρότατες ποινές ενώ και οι δύο «πρωταγωνιστές» των επεισοδίων δίνουν το χειρότερο παράδειγμα στη μάχη κατά της βίας στους αγωνιστικούς χώρους.

Εάν οι αρμόδιοι αθλητικοί εισαγγελείς, που έχουν αρμοδιότητα για τέτοιες συμπεριφορές, δεν ενεργήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, πολλοί αναρωτιούνται ποιο θα είναι το παράδειγμα, που θα δώσουν στους οπαδούς των ομάδων.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της ΔΕΑΒ (Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας) Ευάγγελος Καίσαρης, επίτιμος εισαγγελέας Εφετών, δεν έχει την δυνατότητα να παρέμβει καθώς η εν λόγω αρχή δεν έχει εκ του νόμου αρμοδιότητα για συμβάντα σε διεθνείς αγώνες, όπως ήταν αυτός μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ, ασχέτως αν εξελισσόταν σε ελληνικό έδαφος.