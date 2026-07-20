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Το Μουντιάλ του 2026 έκλεισε με τον πιο κινηματογραφικό και σπαρακτικό τρόπο για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του πλανήτη, γράφοντας τον επίλογο μιας μυθικής εποχής. Ο Λιονέλ Μέσι, στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, είδε το όνειρο του repeat να σβήνει στο 106ο λεπτό της παράτασης από το γκολ του Φεράν Τόρες και ξέσπασε σε λυγμούς κατά τη διάρκεια της απονομής.
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