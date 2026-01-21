Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα έστειλε η μητέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, με αφορμή την επανέναρξη της δίκης για την δολοφονία του έξω από το «Μελίνα Μερκούρη» τον Δεκέμβριο του 2023.

Η Ευγενία Στράτου-Λυγγερίδου, μητέρα του αδικοχαμένου Γιώργου Λυγγερίδη, με αφορμή την σημερινή επανέναρξη της δίκης για την δολοφονία του παιδιού της, ανέβασε στα social media ένα βίντεο με φωτογραφίες και το μήνυμά της: «Γιώργο μου, αύριο (σήμερα) ξεκινάει η μεγάλη δίκη… Ξέρεις εσύ παλικάρι μου. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!».

