Πρωτοτύπησε για ακόμη μία φορά ο Παναθηναϊκός. Αυτή τη φορά, με το τελευταίας τεχνολογίας πούλμαν που αγόρασε η ΠΑΕ και είναι υπερσύγχρονο.

Στο εξής, οι μετακινήσεις της ομάδας θα γίνονται με λειτουργικό και υψηλής αισθητικής πούλμαν, που θα ζήλευαν πολλά μεγάλα club, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στον κόσμο.

Το νέο πούλμαν είναι ένα Volvo B13R Irizar i8, κορυφαίας τεχνολογίας και προσφέρει απόλυτη άνεση στους επιβάτες του.

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