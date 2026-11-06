Η εποχή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας ολοκληρώθηκε, όμως η κληρονομιά του παραμένει ζωντανή. Και μαζί της, η φανέλα με το Νο7 που ο CR7 μετέτρεψε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Παρά την σπουδαία διαδρομή του 41 σούπερ σταρ, η Πορτογαλία δεν μπορεί να αποσύρει τον συγκεκριμένο αριθμό καθώς οι κανονισμοί των διεθνών οργανώσεων απαιτούν αριθμημένες λίστες ποδοσφαιριστών, κι αυτό σημαίνει πως η φανέλα του Κριστιάνο θα παραμείνει διαθέσιμη.

Στο παιχνίδι με την Δανία, που ο Ρονάλντο απουσίαζε, τον συγκεκριμένο αριθμό κουβάλησε στην πλάτη του ο Ραφαέλ Λεάο.

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