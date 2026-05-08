Μεγάλη πλάκα έχουν τα πλέι οφ και τα πλέι αουτ. Επειδή κάποιοι δεν έχουν μπει ακόμα στο πνεύμα, σου το κάνω πενηνταράκια για να δεις ότι δεν είναι τίποτα κορόιδα ο Κομπόταρος, ο Μπέος, ο Κάρυ, ο Μποροβήλος, ο Καζίας, ακόμα και ο έτερος Αχιλλέας, ο Νταβέλης ντε!

Γιατί τελικά ο λάθος προγραμματισμός που έκανε η ΕΠΟ με τον τελικό του κυπέλλου πριν λήξουν τα πλέι οφ, μετά την απρόσμενη κατάκτηση από τον ΟΦΗ, ανέτρεψε τα δεδομένα και μετέτρεψε τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ σε έναν αδυσώπητο αγώνα ζωής και θανάτου κυριολεκτικά και για τις 14 ομάδες για πρώτη φορά στην ιστορία. Πάρε χαρτί και μολύβι, όπως κάνουν όλες αυτές τις μέρες και οι 14 ιδιοκτήτες της σούπερλιγκ.

