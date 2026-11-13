Παράλληλα με το Ολλανδία-Ελλάδα, η Σερβία υποδέχεται τη Γερμανία στις 21:45 σε ένα ματς με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, αφού στις κερκίδες θα βρεθούν παιδιά έως 15 ετών, συνοδευόμενα από τους δασκάλους τους προπονητές τους.

Οι γηπεδούχοι έχουν μείνει στο μηδέν μετά από τέσσερις ήττες σε τέσσερα παιχνίδια. Η Γερμανία, που είχε επικρατήσει 2-0 στην πρώτη τους αναμέτρηση, έχει 5 βαθμούς και ψάχνει νίκη για να μείνει στο κυνήγι των δύο πρώτων θέσεων, με την Ολλανδία να την περιμένει τη Δευτέρα (16/11).

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