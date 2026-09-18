Στο Άμπου Ντάμπι ανοίγει η αυλαία της ευρωπαϊκής μπασκετικής σεζόν με το πρώτο Super Cup της Euroleague.

Η Euroleague μπαίνει σήμερα σε μια νέα εποχή, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργανώνεται Super Cup, ένα θεσμό που φιλοδοξεί να γίνει μόνιμος σταθμός πριν από την έναρξη κάθε σεζόν. Το Etihad Arena στο Yas Island του Άμπου Ντάμπι υποδέχεται σήμερα και αύριο τη διοργάνωση, σε μια πόλη που έχει ήδη αποδείξει τη σχέση της με το ευρωπαϊκό μπάσκετ φιλοξενώντας το Final Four του 2025.

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