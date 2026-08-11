Την περασμένη περίοδο ο Ολυμπιακός εμφάνισε καθοδική πορεία και μόλις την τελευταία αγωνιστική κατάφερε να πάρει από τον ΠΑΟΚ τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, σφραγίζοντας το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο για το Champions League και μάλιστα με τη… συνδρομή του Παναθηναϊκού που στέρησε δύο πόντους απ’ τον δικέφαλο του βορρά όταν έκανε το 0-2, 2-2 στη Λεωφόρο.

Τότε, πολλές ήταν οι σκέψεις που πέρασαν από το μυαλό του Βαγγέλη Μαρινάκη, όσον αφορά την τεχνική ηγεσία. Αρκετοί ήταν αυτοί που θεωρούσαν πως ο Μεντιλίμπαρ είχε κάνει τον κύκλο του και είχε φθάσει το πλήρωμα του χρόνου ν’ αντικατασταθεί. Τελικά ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού περιέλαβε μ’ εμπιστοσύνη τον Βάσκο τεχνικό.

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