Ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα (19:30, Novasports 4) στο Turkcell Basketball Development Center της Κωνσταντινούπολης με 7-1 και ως πρωτοπόρος στη βαθμολογία της EuroLeague. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει ένα μόνο σκοπό: Να βγει από την Πόλη με τη νίκη στη βαλίτσα και χωρίς απώλειες. Είναι μόλις το δεύτερο εκτός έδρας ματς των πρασίνων στη φετινή διοργάνωση, μετά το Βελιγράδι, αφού τα επτά από τα οκτώ πρώτα ματς μέχρι στιγμής τα έπαιξαν στο ΟΑΚΑ.

Το βασικό νέο είναι ότι ο Κώστας Σλούκας δεν ταξίδεψε μαζί με την ομάδα. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τον αρχηγό, είναι απόφαση διαχείρισης, αφού επέστρεψε πριν από λίγο στη δράση και την Κυριακή περιμένει ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη. Εκτός μένει και ο τραυματίας Νίκος Ρογκαβόπουλος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι και ο Ομπράντοβιτς το χαρακτήρισε καλό σημάδι μέσα στη διαβολοβδομάδα, που ξεκίνησε με το 80-75 επί της Αρμάνι, με 20 πόντους και 6 ασίστ του Κέντρικ Ναν και 13 πόντους και 11 ριμπάουντ του Ματίας Λεσόρ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr