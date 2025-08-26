Νέα στοιχεία έφερε στο φως η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» για την υπόθεση του κυκλώματος παράνομου στοιχήματος, με τους 183 κατηγορούμενους, που εκκρεμεί στην 13η ανακρίτρια Αθηνών Ζωή-Μαρία Σαραντοπούλου.

Στο πόρισμα της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος αποδεικνύεται ότι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν το σύστημα «Hawala» για τις συναλλαγές τους σε μετρητά ή κρυπτονομίσματα.

Το «Hawala», είναι το σύστημα διακινητών μεταναστών, με το οποίο αποφεύγουν τα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε να μην αφήνουν πίσω τους κανένα οικονομικό «αποτύπωμα» που θα τους πρόδιδε.

Δύο από τους κατηγορούμενους φέρονται να χρησιμοποιούν χρήστη Κυπριακής τηλεφωνικής σύνδεσης, ονόματι «Βρ….η», ο οποίος έδινε πρόσβαση σε παράνομους ιστότοπους στοιχηματισμού – «κλώνους», με συναλλαγές σε «Hawala» και συνεργάτες δύο Τούρκους, με τους οποίους αντάλλασσαν μετρητά.