Αιχμή του δόρατος αποτελεί πλέον το Νέο Καραϊσκάκη προκειμένου να μπει στο προεκλογικό παιχνίδι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Το «θέατρο των ονείρων» των 53.000 θέσεων, που παρουσιάστηκε χθες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αποτελεί αγκάθι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το οποίο θ’ αναδείξει κάποια από τα έργα και τις ημέρες του, αλλά και την διαφορετική αντιμετώπιση που έχει ο Ολυμπιακός.

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