Στην τελική ευθεία για την μεγάλη κίνηση που θα ολοκληρώσει το παζλ της μεσαίας γραμμής βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με το όνομα του Γενς Στάγκε να επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο. Ο διεθνής Δανός χαφ της Βέρντερ Βρέμης βρίσκεται εδώ και καιρό στην λίστα των «πρασίνων» με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως το «τριφύλλι» έχει καταθέσει μία από τις πιο δυνατές προτάσεις για την απόκτησή του.

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