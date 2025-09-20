Αξιοπρεπέστατες εμφανίσεις σημείωσαν οι τρεις Eλληνίδες αθλήτριες που αγωνίστηκαν το Σάββατο στα 20 χλμ. βάδην στο Τόκιο.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη δήλωσε παρούσα σε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση και πάλεψε την κούρσα της από την αρχή μέχρι το τέλος. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης τερμάτισε στην 16η θέση σε 1 ώρα 29.47.

Στην 34η θέση τερμάτισε η Χριστίνα Παπαδοπούλου βελτιώνοντας το φετινό της ρεκόρ με 1 ώρα 35.05.

Η Παναγιώτα Τσινοπούλου παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέσα στη χρονιά κατάφερε να πάρει την 39η θέση με νέο φετινό ρεκόρ τερματίζοντας σε 1 ώρα 37.40.

Πηγή: ΣΕΓΑΣ