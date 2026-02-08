Μια φιγούρα-«φάντασμα» που είχε… στοιχειώσει το καλλιτεχνικό πατινάζ για μισό αιώνα επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στον πάγο και στο χειροκρότημα.

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στην Ιταλία, ο Αμερικανός Ίλια Μαλίνιν τόλμησε το αδιανόητο και το έκανε πραγματικότητα, εκτελώντας με επιτυχία την περιβόητη «ανάποδη τούμπα», μια φιγούρα που είχε απαγορευτεί ως υπερβολικά επικίνδυνη από το 1976.

Ilia “Quad God” Malinin blev den förste konståkaren att landa en laglig backflip på en OS-is på 50(!) år 🤯 📲 Streama hela OS i Milano Cortina 2026 på HBO Max och se det bästa på Eurosport 1. pic.twitter.com/m37tMDHDhC — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) February 8, 2026

Η τελευταία φορά που την είχε δει ο κόσμος σε αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ, ήταν στην Αυστρία το 1976 όταν ο Τέρι Κούμπιτσα την είχε επιχειρήσει προκαλώντας τότε τρόμο και θαυμασμό.

Από τότε, η κίνηση μπήκε στο… χρονοντούλαπο της αθλητικής ιστορίας, μέχρι που η Διεθνής Ομοσπονδία Πατινάζ άναψε ξανά το πράσινο φως το 2024.

Όταν ο 21χρονος «πέταξε» ανάποδα στον αέρα και προσγειώθηκε άψογα, οι θεατές σηκώθηκαν όρθιοι χειροκροτώντας τον, σε μια από τις πιο αποθεωτικές στιγμές των σημερινών Χειμερινών ΟλυμπιακώνΑγώνων.

«Ήταν διασκεδαστικό, είδατε πώς αντέδρασε το κοινό», είπε χαμογελώντας μετά τον αγώνα ο Μαλίνιν. «Αυτή είναι η μαγεία των Ολυμπιακών».

Κι όμως, ακόμη και αυτή η ακροβασία στα όρια της φυσικής δεν του χάρισε την κορυφή.

Με 98,00 βαθμούς στο σύντομο πρόγραμμα, ο Μαλίνιν έμεινε πίσω από τον Ιάπωνα Γιούμα Κατζιγιάμα, ο οποίος με μια σχεδόν άψογη εμφάνιση συγκέντρωσε 108,67 και πήρε το προβάδισμα.