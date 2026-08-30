Μπορεί ο Γκουστάβο Πουέρτα να προτιμά την προοπτική της Μπενφίκα από αυτήν του Ολυμπιακού, ωστόσο η μεταγραφή του στους «αετούς» δεν είναι δεδομένη και εξαρτάται από τις εξελίξεις στο ρόστερ των Πορτογάλων.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, επιβεβαίωσε ότι οι «ερυθρόλευκοι» κάλυψαν τη ρήτρα του Κολομβιανού μέσου, ύψους 16 εκατ. ευρώ, όμως ο παίκτης επιθυμεί να συνεχίσει στην Μπενφίκα, η οποία έχει επίσης καταθέσει επίσημη πρόταση.

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