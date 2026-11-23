Βαρύ πένθος σκέπασε την οικογένεια της Τορένσε, καθώς ένας φίλαθλος της ομάδας έχασε την ζωή του κατά την διάρκεια της αναμέτρησης με την Μπενφίκα για το Κύπελλο Πορτογαλίας.

Ο 72χρονος οπαδός, υπέστη ανακοπή στο ημίχρονο της αναμέτρησης ενώ βρισκόταν στις εξέδρες του «Jamor». Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και οι γιατροί του αγώνα έσπευσαν άμεσα στο πλευρό του και του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες επιχειρώντας να τον επαναφέρουν. Όμως, στο νοσοκομείο São Francisco Xavier όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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