Σκηνικό που δύσκολα θα φανταζόταν κανείς στη Σλομπόζια, όπου η Ντινάμο υποδέχτηκε την Πετρολούλ Πλοϊέστι για το πρωτάθλημα της Ρουμανίας. Με το ματς στο 0-0 και τον διαιτητή Γκαμπριέλ Μιχουλεάκ να καλείται να δει στην οθόνη του VAR μια φάση στην περιοχή των γηπεδούχων, οι οπαδοί της Ντινάμο αποφάσισαν να παρέμβουν με το δικό τους τρόπο.

Στο 38ο λεπτό η Πετρολούλ ζήτησε πέναλτι για παράβαση πάνω στον Ροντρίγκο Μάρτινς. Ο Μιχουλεάκ περίμενε την κλήση από το VAR και πήγε προς το monitor, όμως στο μεταξύ το σύστημα είχε βγει εκτός λειτουργίας. Οπαδοί της Ντινάμο τράβηξαν το καλώδιο, η οθόνη έπεσε και ο ρέφερι έμεινε χωρίς εικόνα. Μετά από λίγο κυκλοφόρησαν οι εικόνες στο διαδίκτυο που δείχνουν το καλώδιο του VAR να καταλήγει μέσα σε ένα ποτήρι με μπίρα! Το παιχνίδι διακόπηκε για πάνω από 15 λεπτά, με τους τεχνικούς να παλεύουν να στήσουν ξανά το σύστημα.

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