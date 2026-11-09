Με δυνατά μηνύματα επιμονής και σεβασμού στο πνεύμα του αγώνα ολοκληρώθηκε χθες ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, ο οποίος φέτος ξεχώρισε για την κατάρριψη πολλαπλών ρεκόρ. Η συγκίνηση, ωστόσο, κορυφώθηκε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα, όταν ο τελευταίος δρομέας πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στο κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Πρόκειται για τον 75χρονο Ιδομενέα Αβραμάκη, έναν ακούραστο βετεράνο των μεγάλων αποστάσεων, με περισσότερους από 54 Μαραθωνίους στο ενεργητικό του. Κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού που παρέμεινε στις κερκίδες του Καλλιμάρμαρου μέχρι τη δύση του ηλίου, ο 75χρονος ολοκλήρωσε την εξαντλητική διαδρομή των 42.195 μέτρων τρέχοντας ξυπόλυτος και φορώντας στολή αρχαίου Έλληνα πολεμιστή.

Στη γραμμή του τερματισμού τον υποδέχτηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, η οποία του φόρεσε το μετάλλιο επαινώντας την τεράστια θέληση και την αντοχή του.

Ο ακούραστος δρομέας, εμφανώς συγκινημένος αλλά και γεμάτος ενέργεια, έστειλε το δικό του, ηχηρό μήνυμα σε μικρούς και μεγάλους για την αξία της άσκησης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, το προσωπικό του σύνθημα ζωής είναι το «τρέξε για να μην σε τρέχουν», προτρέποντας τους πάντες να εντάξουν τη γυμναστική στην καθημερινότητά τους.

Ο Ηρακλειώτης μαραθωνοδρόμος βρέθηκε σε κώμα, λόγω μίας σπάνιας επιπλοκής σε διαγνωστική εξέταση πριν από αρκετά χρόνια, όμως κατάφερε να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη περιπέτεια και πλέον τρέχει σε μαραθωνίους ξυπόλητος, φορώντας μία πανοπλία για να τιμήσει τον πολιτισμό της Ελλάδας.