Άνετη νίκη, με 3-0 επί της Σλάβεν Μπέλουπο πέτυχε η Χάιντουκ στο Σπλιτ έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μάρκο Λιβάγια. Η κροατική ομάδα μετρά αντίστροφα πλέον για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η αντίπαλος του «Δικέφαλου του Βορρά», παρατάχθηκε με τέσσερις αλλαγές εν συγκρίσει με το πρώτο ματς με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εκτός έμειναν οι Φέρο, Οτζίτζα-Οφόε, Σαχίτι και Μούφι, με τους Ντιαλό, Κάλικ, Μπενραχμού και Ντόλτσεκ να παίρνουν την θέση τους στην ενδεκάδα.

Στο 15ο λεπτό ο Μάρκο Λιβάγια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε αφού μετά από εξέταση του φάση διαπιστώθηκε επιθετικό φάουλ. Ο Λιβάγια αστόχησε στο 38ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι. Όμως, στο 55ο λεπτό, ο Κροάτης επιθετικός Μάρκο Λιβάγια βρήκε επιτέλους δίχτυα, ενώ ο ίδιος διπλασίασε τα τέρματα της Χάιντουκ στο 64′. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Νταγιάκου στο 89ο λεπτό.

Χάιντουκ: Λούλιτς, Σίγκουρ, Σάρλια, Ντιαλό, Μέλνιακ (87′ Ελέζ), Κροβίνοβιτς (46′ Μουφί), Κάλικ (46′ Οτζίτζα Οφόε), Μλάκαρ (46′ Σαχίτι), Ντόλτσεκ (80′ Νταγιάκου), Μπενραχού, Λιβάγια.

After missing a penalty in the first half, Marko Livaja makes it 1-0 in the 55th minute.

Livaja started the action himself and scored after a great pass from Melnjak.

2nd goal of the season for Livaja. 🚨pic.twitter.com/qJKj2zkTqF

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) August 13, 2023