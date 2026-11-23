Σημαντικές νίκες με ατομικές επιδόσεις και εντυπωσιακά φινάλε συνέθεσαν ένα γεμάτο μπασκετικό βράδυ στο ΝΒΑ.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Μαϊάμι, καθώς πραγματοποίησε triple-double με 24 πόντους, 15 ριμπάουντ και 12 ασίστ, οδηγώντας τους Χιτ στην επικράτηση με 123-113 απέναντι στους Θάντερ, παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η ομάδα του Έρικ Σπόελστρα έφτασε τις επτά διαδοχικές νίκες, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση.

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