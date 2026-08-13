Με τριπλή ελληνική παρουσία σε τελικούς συνεχίζεται η τέταρτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου στο Μπέρμιγχαμ, σε μια διοργάνωση που μέχρι στιγμής εξελίσσεται με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για την ελληνική αποστολή.

Η Κατερίνα Στεφανίδη, κάτοχος πέντε ευρωπαϊκών μεταλλίων, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κλάση και την εμπειρία της στον προκριματικό του επί κοντώ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον έβδομο ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας της. Μαζί της θα βρεθεί και η Αριάδνη Αδαμοπούλου, η οποία πήρε για πρώτη φορά το εισιτήριο για τελικό μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στους κορυφαίους δώδεκα της δισκοβολίας θα αγωνιστεί και ο Δημήτρης Παυλίδης.

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