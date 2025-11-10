Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» αποκάλυψε ότι η UEFA έχει στείλει και τρίτο φάκελο της Εταιρείας Ανίχνευσης Στοιχηματικής Απάτης Sportradar για αγώνα του Βόλου.

Πρόκειται για την αναμέτρηση Λαμίας-Βόλου (1-3) που διεξήχθη στις 23 Απριλίου 2025 για τα play out του προηγούμενου πρωταθλήματος της Super League.

Η έκθεση εστάλη τον Μάιο, μαζί με τις εκθέσεις των δύο μεταγενέστερων αγώνων του Βόλου με τον Πανσερραϊκό, για τις οποίες ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και επικεφαλής της Επιτροπής Αθλητικής Ακεραιότητας Γιώργος Μαυρωτάς δήλωσε προσφάτως ότι υπάρχουν “αξιοποιήσιμα στοιχεία” που οδηγούν σε πόρισμα, το οποίο εντός του μηνός θα παραδοθεί στις εισαγγελικές αρχές και στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ.

Επίσης υπάρχουν στοιχηματικές αναφορές της Sportradar και της Starlizard, οι οποίες είναι συμβεβλημένες με την UEFA, για αγώνες της Super League 2 κσι του Κυπέλλου Ελλάδας, όλοι της περασμένης σεζόν.

Με τρεις φακέλους ύποπτων αγώνων εμφανίζεται ο Καμπανιακός, με δύο η Ηλιούπολη και από έναν το Αιγάλεω, ο Παναργειακός, ο Εθνικός Κεραμιδίου και η Ζάκυνθος.

Πηγή: ΔΙΚΗ