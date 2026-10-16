Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο έθεσαν τον πήχη σε δυσθεώρητα ύψη αλλά οι Κιλιάν Εμπαπέ, Έρλινγκ Χάαλαντ και Λαμίν Γιαμάλ δείχνουν πως κανένα ρεκόρ δεν είναι απλησίαστο.

Η Μάντσεστερ Σίτι ηττήθηκε με 4-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν στην έδρα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε ένα βράδυ που θα μπορούσε κάλλιστα να εξελιχθεί σε εφιάλτη για τους Πολίτες αν δεν υπήρχε ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός φορ σκόραρε δις κόντρα στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης, κράτησε την ομάδα του όσο μπορούσε ζωντανή μέσα στο παιχνίδι, απέτρεψε να πάρει το σκορ ανεξέλεγκτες διαστάσεις και… έγραψε ιστορία.

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