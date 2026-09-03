Την πρώτη μεγάλη δικαστική ήττα υπέστη σήμερα η πρόεδρος του ΣΕΦ Χριστίνα Τσιλιγκίρη. Το Πρωτοδικείο Πειραιώς απέρριψε ως αβάσιμη την αγωγή που είχε καταθέσει εναντίον της ΕΠΣ Πειραιά, με την οποία ζητούσε 54.000 ευρώ από την Ένωση. Τα λεφτά αυτά αφορούν απλήρωτα ενοίκια και λογαριασμούς ρεύματος. Η αγωγή εκδικάστηκε στις 11 Ιουνίου και η απόφαση βγήκε σήμερα.

Κατά την ακροαματική διαδικασία η διοίκηση της ΕΠΣ Πειραιά παρουσίασε με στοιχεία ότι τα μισά περίπου από τα χρωστούμενα που ζητούσε η Τσιλιγκίρη, αφορούν το ρεύμα του ποδοσφαιρικού γηπέδου του ΣΕΦ, το οποίο όμως ανήκει στον Δήμο Πειραιά, που έχει και την ευθύνη για την εξόφληση των λογαριασμών αυτών.

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