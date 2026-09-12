Η βραζιλιάνικη Τσαπεκοένσε θα δώσει έναν φιλικό αγώνα εναντίον της Ατλέτικο Νασιονάλ στις 26 Σεπτεμβρίου στην Κολομβία, στο πλαίσιο των 10 ετών από το αεροπορικό δυστύχημα που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινότητα.

Η νύχτα της 28ης Νοεμβρίου 2016, όταν 71 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς το αεροπλάνο που μετέφερε παίκτες, προσωπικό και δημοσιογράφους της Τσαπεκοένσε για τον πρώτο τελικό του Κόπα Σουνταμερικάνα έμεινε από καύσιμα και συνετρίβη σε μια πλαγιά περίπου 18 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο Χοσέ Μαρία Κόρδοβα, παραμένει ένα από τα πιο σκληρά πλήγματα στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η βραζιλιάνικη ομάδα ανακηρύχθηκε τελικά νικήτρια της διοργάνωσης, κατόπιν αιτήματος της ίδιας της Ατλέτικο Νασιονάλ, κι έκτοτε οι δύο ομάδες, που φορούν αμφότερες πράσινες φανέλες, διατηρούν μια ιδιαίτερη σχέση φιλίας που έχει ξεπεράσει τα σύνορα του αθλήματος.

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