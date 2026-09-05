Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει ακάθεκτος στη Νέα Υόρκη γράφοντας για πρώτη φορά το όνομά του στον 4ο γύρο του US Open!

Παρότι μπήκε άσχημα στο παιχνίδι κι έχασε το πρώτο σετ, ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και επικράτησε του Γίρι Λεχέτσκα με 3-1 σετ και 2-6, 6-1, 7-6(3), 6-1 στα games και προκρίθηκε στους «16» για πρώτη φορά στην καριέρα του επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία.

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