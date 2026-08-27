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Ο ΟΦΗ κυνηγά απόψε (21:00, Cosmote Sport 1) κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ στην ιστορία του. Στη Σόφια, η ομάδα του Χρήστου Κόντη καλείται να διαχειριστεί το προβάδισμα του 3-0 από το πρώτο ματς στο Παγκρήτιο και να κλείσει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League κόντρα σε μία ΤΣΣΚΑ που έχει αποδειχθεί σκληρό καρύδι σε όλη τη διαδρομή της στα προκριματικά, περνώντας Ντέρι Σίτι, Καραμπάχ στα πέναλτι και Μακάμπι Τελ Αβίβ.
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