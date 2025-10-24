Επιμέλεια Δημήτρης Κουμουρτζής

Ο Λευτέρης Πετρούνιας μπήκε στη «μάχη» του τελικού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στην Τζακάρτα, για την κατάκτηση του 20ου μεταλλίου στην καριέρα του σε μεγάλη διοργάνωση, στους κρίκους.

Όμως ένα βήμα πίσω στην έξοδο, ήταν το μοναδικό λάθος που έκανε ο Λευτέρης και του στοίχισε το μετάλλιο.

Βαθμολογήθηκε με 14.300 και έμεινε εκτός βάθρου, αφού έμεινε στην 5η θέση με βαθμολογία .

Δείτε την προσπάθειά του:

Παγκόσμιος Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Ντόνελ Γουϊτεμπουργκ από την Αμερική.

Η κατάταξη του τελικού

1.Ντόνελ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) 14.700

2.Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.566

3.Σινγκγιού Λαν (Κίνα) 14.500

4.Μποχένγκ Ζανγκ (Κίνα) 14.466

5.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.300

6.Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) 14.166

7.Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) 13.933

8.Χάρι Χέπγουορθ (Μ. Βρετανία) 13.336

Έτσι πέρασε από τον προκριματικό ο Έλληνας Ολυμπιονίκης

Ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνίστηκε στον πρώτο προκριματικό όμιλο και συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς, παίρνοντας προσωρινά την πρωτιά στη βαθμολογία. Το πρόγραμμά του ήταν εξαιρετικό, με μοναδική παραφωνία μια μικρή αιώρηση πριν την έξοδο, που τον αποσυντόνισε ελαφρώς και οδήγησε σε ένα μεγάλο βήμα στην προσγείωση.

Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία του στη συνέχεια ήταν εντυπωσιακή και η πρόκρισή του στον τελικό των κρίκων κρίθηκε στην 5η θέση.

Η 8αδα του τελικού

Σίνγκγιου Λαν (Κίνα) – 14.766 (βαθμός δυσκολίας 5.900) Ντονέλ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) – 14.700 (6.000) Μπόχεγκ Ζανγκ (Κίνα) – 14.600 (5.500) Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) – 14.466 (5.700) Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366 (5.700) Χάρι Χέπγουορθ (Βρετανία) – 14.366 (5.800) Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) – 14.333 (5.800)

Πηγή: ertsports.gr