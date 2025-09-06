Ο Κάρλος Αλκαράθ χρειάστηκε κάτι παραπάνω από δύο ώρες για να αποκλείσει με 3-0 σετ (6-4, 7-6 (4), 6-2) τον Νόβακ Τζόκοβιτς και να προκριθεί στον τελικό του US Open.

Τα τελευταία χρόνια, ο Κάρλος Αλκαράθ είναι από… άλλον πλανήτη, και το αποδεικνύει ακόμα και κόντρα στον κατά πολλούς GOAT του παγκόσμιου τένις.

Ο Ισπανός τενίστας επικράτησε για πρώτη φορά του Νόβακ Τζόκοβιτς σε σκληρή επιφάνεια και προκρίθηκε στον τελικό του US Open, τίτλο που θέλει να κατακτήσει για δεύτερη φορά στην καριέρα του και πρώτη μετά το 2022.

Ο 22χρονος κέρδισε τον Σέρβο με 3-0 σετ (6-4, 7-6 (4), 6-2) σε 2 ώρες και 23 λεπτά, διευρύνοντας το σερί που έχει στο αμερικανικό Grand Slam, καθώς συνεχίζει χωρίς απώλειες σετ στο τουρνουά.

Carlos Alcaraz defeats Novak Djokovic for the very first time on hard courts! pic.twitter.com/H2ONU47L0a — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

Πλέον, στον τελικό της Κυριακής (07/09) ο Αλκαράθ θα διεκδικήσει τον έκτο του τίτλο σε Grand Slam και την επιστροφή του στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Ισπανός τρέχει σερί 11 νικών, έχοντας κατακτήσει το Σινσινάτι 2025, παίρνοντας παράλληλα την εκδίκησή του για τις πρόσφατες ήττες του από τον “Νόλε” – στο Australian Open 2025 και στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024.

Ο άλλος ημιτελικός διεξάγεται τα ξημερώματα του Σαββάτου (06/09), με τον Σίνερ να κοντράρεται με τον Οζέ-Αλιασίμ.

Εφόσον προκριθεί ο Ιταλός θα μιλάμε για την τρίτη σερί τιτανομαχία σε τελικό Grand Slam μετά το Roland Garros και το Wimbledon.