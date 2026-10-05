Η …μετοχή του Κωνσταντή Τζολάκη στο διεθνές ποδοσφαιρικό χρηματηστήριο «καλπάζει»

Ο 23χρονος τερματοφύλακας αποτέλεσε, ξανά, το σημείο αναφοράς για την Εθνική ομάδα στη «λευκή» ισοπαλία απέναντι στην Γερμανία στην Τούμπα, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Οι εμφανίσεις του με την «γαλανόλευκη» δεν παιρνούν απαρατήρητες στην Αγγλία, αντίθετα ενισχύουν ακόμη περισσότερο την καλή εικόνα που έχουν σχηματίσει γι΄αυτόν από τις πρώτες κιόλας παρουσίες του στη Χαλ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται δημοσίευμα του «Football Insider», ο Έλληνας γκολκίπερ έχει καταγράψει πέντε clean sheets σε εννέα αναμετρήσεις σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο απέναντι σε Γερμανία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κόβεντρι και Άστον Βίλα, έχοντας πραγματοποιήσει συνολικά 32 αποκρούσεις.

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