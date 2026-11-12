Ένα επεισόδιο που ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της αθλητικής αντιπαλότητας σημειώθηκε στο Άμπου Ντάμπι, όταν ο πρώην πρωταθλητής του UFC Merab Dvalishvili και ο Ρώσος MMA fighter Usman Nurmagomedov ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή στο λόμπι ξενοδοχείου.

Βίντεο που έκανε γρήγορα τον γύρο των social media δείχνει τον Dvalishvili να βρίσκεται μπροστά σε κάμερα για συνέντευξη στο πλαίσιο της προώθησης του Real American Freestyle (RAF) Abu Dhabi, όταν ο Nurmagomedov τον πλησιάζει μαζί με ομάδα ατόμων. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τον χτυπά στο πρόσωπο και ακολουθεί γενικευμένος καβγάς.

Ο Γεωργιανός μαχητής εμφανίστηκε αργότερα σε βίντεο με αίματα στο πρόσωπο και εμφανή τραύματα, ενώ δεχόταν τις πρώτες βοήθειες.

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι βρισκόταν στο ξενοδοχείο μόνο με έναν νεαρό φίλο του όταν δέχθηκε επίθεση από τον Usman Nurmagomedov και άτομα της συνοδείας του. Υποστήριξε ακόμη ότι στη συμπλοκή βρισκόταν και ο Umar Nurmagomedov, αδελφός του Usman και παλιός αντίπαλός του στο UFC. Οι ισχυρισμοί για τον ακριβή αριθμό και τη συμμετοχή όλων των προσώπων προέρχονται από τον Dvalishvili και δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως από τις αρχές.

Από τη λεκτική κόντρα στις γροθιές

Η σύγκρουση δεν ξεκίνησε στο ξενοδοχείο του Άμπου Ντάμπι.

Οι σχέσεις του Dvalishvili με την οικογένεια Nurmagomedov είναι τεταμένες εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και έχουν ως αφετηρία τη μεγάλη μάχη του με τον Umar Nurmagomedov στο UFC 311, τον Ιανουάριο του 2025.

Τότε ο Dvalishvili νίκησε τον Umar με ομόφωνη απόφαση των κριτών και διατήρησε τον τίτλο του UFC στην bantamweight κατηγορία. Η αναμέτρηση είχε συνοδευτεί από έντονο trash talk πριν και μετά τον αγώνα και η αντιπαράθεση δεν σταμάτησε με το τελευταίο καμπανάκι.

Τους επόμενους μήνες οι δύο πλευρές συνέχισαν να ανταλλάσσουν δηλώσεις, με την ένταση να μεταφέρεται σταδιακά και στα άτομα του περιβάλλοντός τους.

Το επεισόδιο στη Γεωργία που άναψε ξανά τη φωτιά

Νέο κεφάλαιο άνοιξε το καλοκαίρι του 2026, κατά τη διάρκεια διοργάνωσης του RAF στη Γεωργία.

Μετά τον αγώνα του Dvalishvili, ο Ahmed Gadzhimagomedov, φίλος και συνεργάτης του Umar Nurmagomedov, τον πλησίασε backstage για να του ζητήσει εξηγήσεις σχετικά με δηλώσεις που είχε κάνει για τον Ρώσο.

Σύμφωνα με την εκδοχή του Dvalishvili, ο Gadzhimagomedov τον έπιασε από τον λαιμό και τον πλησίασε επιθετικά. Ο Γεωργιανός απάντησε χτυπώντας τον στο πρόσωπο και ακολούθησε νέα συμπλοκή μεταξύ των δύο πλευρών.

Το περιστατικό εκείνο επανέφερε την κόντρα στο προσκήνιο και ακολούθησαν νέες δημόσιες επιθέσεις μεταξύ Dvalishvili και Nurmagomedov.

Το βράδυ της Τετάρτης στο Άμπου Ντάμπι, η ένταση πέρασε πλέον σε άλλο επίπεδο.

Τι δείχνει το βίντεο

Στα πλάνα από το ξενοδοχείο, ο Dvalishvili φαίνεται να βρίσκεται σε διαδικασία συνέντευξης όταν ο Usman Nurmagomedov πλησιάζει από πίσω μαζί με άλλα άτομα.

Οι δύο άνδρες ανταλλάσσουν λίγα λόγια και στη συνέχεια ο Nurmagomedov φαίνεται να χτυπά τον Dvalishvili στο πρόσωπο. Αμέσως επικρατεί χάος, με ανθρώπους και από τις δύο πλευρές να εμπλέκονται στη συμπλοκή και την ασφάλεια του ξενοδοχείου να επιχειρεί να τους χωρίσει.

Μετά το περιστατικό, ο Dvalishvili κατηγόρησε την άλλη πλευρά ότι τον πλησίασε αιφνιδιαστικά και ότι ο ίδιος και ο φίλος του ήταν αριθμητικά πολύ λιγότεροι.

«Αν θέλετε να παλέψουμε, ας το κάνουμε κανονικά», ήταν το βασικό μήνυμα που έστειλε αργότερα μέσω των social media.

Στην αστυνομία οι εμπλεκόμενοι

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν έμεινε μόνο στα social media.

Σύμφωνα με το The National, πρόσωπα που συμμετείχαν στη συμπλοκή, μεταξύ των οποίων οι Dvalishvili και Nurmagomedov, οδηγήθηκαν για ανάκριση από τις τοπικές αρχές του Άμπου Ντάμπι.

Μέχρι το πρωί της Πέμπτης δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα η απαγγελία κατηγοριών ή κάποια επίσημη σύλληψη.

Ο γνωστός δημοσιογράφος MMA Ariel Helwani ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί πως οι εμπλεκόμενοι παρέμεναν για κάποιο διάστημα υπό κράτηση από τις τοπικές αρχές, ωστόσο οι αρχές του Άμπου Ντάμπι δεν είχαν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για τη διαδικασία.

Ο Usman δεν είναι σήμερα αθλητής του UFC

Ένα στοιχείο που έχει σημασία είναι ότι, παρά τη σύνδεση του περιστατικού με μεγάλα ονόματα του UFC, ο Usman Nurmagomedov δεν ανήκει αυτή τη στιγμή στο UFC.

Ο 28χρονος Ρώσος ήταν πρωταθλητής lightweight στην PFL και ολοκλήρωσε πρόσφατα τη συνεργασία του με τη διοργάνωση. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αγορά ως free agent και θεωρείται ένα από τα πλέον περιζήτητα ονόματα του MMA.

Ο πρόεδρος του UFC Dana White έχει ήδη παραδεχθεί δημόσια ότι η εταιρεία ενδιαφέρεται για την απόκτησή του.

Ο Usman είναι επίσης ξάδελφος του θρύλου του UFC Khabib Nurmagomedov και μικρότερος αδελφός του Umar.

Γιατί βρίσκονται όλοι στο Άμπου Ντάμπι

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από την πρώτη μεγάλη διοργάνωση του Real American Freestyle στο Άμπου Ντάμπι, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στην Etihad Arena.

Ο Dvalishvili είναι προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει τον Marlon Moraes σε αγώνα crossover πάλης, ενώ ο Umar Nurmagomedov θα βρεθεί απέναντι στον βετεράνο Urijah Faber.

Ο Usman δεν συμμετέχει στο αγωνιστικό πρόγραμμα και βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι για να στηρίξει τον αδελφό του.

Η διοργάνωση RAF έχει ανακοινώσει ότι αναμένεται να τοποθετηθεί για το περιστατικό στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου της Πέμπτης.

Ερωτηματικό πάνω από τον αγώνα του Dvalishvili

Παρά τα εμφανή τραύματα στο πρόσωπό του, μέχρι στιγμής ο αγώνας του Merab Dvalishvili με τον Marlon Moraes παραμένει στο πρόγραμμα του Σαββάτου.

Ο ίδιος δήλωσε μετά τη συμπλοκή ότι είναι καλά και εμφανίστηκε αποφασισμένος να αγωνιστεί.

Ο αγώνας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς Dvalishvili και Moraes είχαν αναμετρηθεί και στο UFC το 2021, με τον Γεωργιανό να επικρατεί με TKO στον δεύτερο γύρο.

Για τον Dvalishvili, μάλιστα, η νέα περιπέτεια έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την παρουσία του στο UFC 333, επίσης στο Άμπου Ντάμπι, όπου ηττήθηκε στις 24 Οκτωβρίου από τον Petr Yan με ομόφωνη απόφαση σε αγώνα για τον τίτλο της bantamweight κατηγορίας.

Έτσι, μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, ο 35χρονος Γεωργιανός βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο στο Άμπου Ντάμπι — αυτή τη φορά όχι για όσα συνέβησαν μέσα στο κλουβί, αλλά για μία κόντρα που μεταφέρθηκε στους διαδρόμους ενός ξενοδοχείου και πλέον έχει περάσει και στα χέρια της αστυνομίας.