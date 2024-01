Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του για το 2023 στα μονά και πέτυχε την πρώτη νίκη της Ελλάδας απέναντι στον Καναδά στο United Cup.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας νίκησε εύκολα με 2-0 (6-2, 6-3) τον Στίβεν Ντίεζ κι έκανε το 1-0 για τη χώρα μας.

No stopping Stef 🛑@steftsitsipas gives Greece a 1-0 lead over Canada with a 6-2 6-3 win over Diez!#UnitedCup pic.twitter.com/YPXkA46LVV

— Tennis TV (@TennisTV) January 3, 2024